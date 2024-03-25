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Израиль согласен на обмен пленными и заложниками с ХАМАС – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников и ожидает ответа ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
"Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом", – указано в сообщении.
Согласно предложению США, Израиль освободит около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС. Отмечается, что договоренности между Израилем и Хамас по вопросам доставки гумпомощи в сектор Газа, а также дислоцирования израильских военных в анклаве, на данный момент не были достигнуты.
Ранее СМИ сообщали, что движение ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. По данному плану предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
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