Израиль согласен на обмен пленными и заложниками с ХАМАС – СМИ

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Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников и ожидает ответа ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

"Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом", – указано в сообщении.

Согласно предложению США, Израиль освободит около 700 палестинских заключенных в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС. Отмечается, что договоренности между Израилем и Хамас по вопросам доставки гумпомощи в сектор Газа, а также дислоцирования израильских военных в анклаве, на данный момент не были достигнуты.

Ранее СМИ сообщали, что движение ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия и прекращения огня в секторе Газа. По данному плану предполагается прекратить боевые действия в анклаве, а также начать постепенное возвращение "перемещенных лиц" в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

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