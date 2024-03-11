Россия осудила нарушения Израилем международного права в Газе

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Россия категорически осуждает систематические нарушения в области международного права, которые власти Израиля совершают в отношении гражданского населения в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Марию Заболоцкую.

"После насилия 7 октября, которое мы категорически осуждаем, спираль преступлений приняла поистине катастрофические масштабы", – подчеркнула она в ходе своего выступлении на заседании Совета безопасности ООН.

Заболоцкая уточнила, что Израиль нарушает международное гуманитарное право и международное право в области прав человека.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция Израиля в анклаве может закончится через 1–2 месяца. Он уточнил, что израильские военные уже ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

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