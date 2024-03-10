10 марта, 23:50В мире
Нетаньяху назвал сроки завершения операции в секторе Газа
Фото: 123RF/palinchak
Операция Израиля в анклаве может закончится через 1–2 месяца. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Politico.
Так, он уточнил, что израильские военные уже ликвидировали три четверти батальонов ХАМАС.
"Мы близки к окончанию последней части в боевых действиях", – подчеркнул он.
Кроме того, Нетаньяху добавил, что прекращение огня во время Рамадана не планируется, если радикальное палестинское движение не отпустит оставшихся израильских заложников. В связи с этим он указал на то, что не наблюдает прогресса в переговорах.
При этом, как утверждает израильский премьер-министр, некоторые арабские лидеры якобы молча одобряют продолжение операции в секторе Газа.
Ранее СМИ стало известно, что Вашингтон вновь начал требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.
Конфликт на Ближнем Востоке начался в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе
Читайте также
- США опровергли информацию о гибели жителей Газы при сбросе гумпомощи с воздуха
- Евросоюз, США и ОАЭ запустят гуманитарный коридор в сектор Газа