США опровергли информацию о гибели жителей Газы при сбросе гумпомощи с воздуха

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Информация о пострадавших в секторе Газа от сброшенного США с воздуха груза с гуманитарной помощью являются ложными. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с РИА Новости.

До этого, пишет издание, центральное командование США рассказывало, что Штаты и Иордания сбросили с воздуха около 38 тысяч пайков для жителей анклава.

Ранее Al Jazeera сообщило, что не меньше пяти человек погибли в секторе Газа из-за неудачно сброшенного груза гуманитарной помощи.

Уточнялось, что парашют одной из емкостей якобы не раскрылся, поэтому груз придавил собравшихся внизу людей. Двое из них погибли на месте, а еще трое скончались позднее в больнице.