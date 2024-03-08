Евросоюз, США и ОАЭ запустят гуманитарный коридор в сектор Газа

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Евросоюз, Соединенные Штаты и ОАЭ планируют открыть гуманитарный коридор в сектор Газа. Об этом рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что в настоящее время в анклаве развернулась настоящая гуманитарная катастрофа.

"Сегодня Кипр, Европейская комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", – приводит РИА Новости ее слова.

Глава ЕК уточнила, что коридор могут запустить в воскресенье, 10 марта.

Ранее СМИ писали, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Вашингтон не планирует отправлять своих военнослужащих в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".



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