08 марта, 14:19Политика
Евросоюз, США и ОАЭ запустят гуманитарный коридор в сектор Газа
Фото: AP Photo/Doaa AlBaz
Евросоюз, Соединенные Штаты и ОАЭ планируют открыть гуманитарный коридор в сектор Газа. Об этом рассказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что в настоящее время в анклаве развернулась настоящая гуманитарная катастрофа.
"Сегодня Кипр, Европейская комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю", – приводит РИА Новости ее слова.
Глава ЕК уточнила, что коридор могут запустить в воскресенье, 10 марта.
Ранее СМИ писали, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Вашингтон не планирует отправлять своих военнослужащих в сектор Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
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