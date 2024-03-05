05 марта, 23:38Политика
США пока не планируют отправлять военных в сектор Газа – Пентагон
Фото: 123RF/icholakov
Соединенные Штаты на данный момент не планируют отправлять своих военнослужащих в сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"В настоящий момент нет планов отправлять американских военных в Газу", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Райдер подчеркнул, что исходит из известной ему информации.
Ранее СМИ сообщали о том, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.
Также стало известно, что участники переговоров о временном перемирии в секторе Газа – Египет, Катар и США – предложили ввести режим прекращения огня на неделю в обмен на освобождение пожилых израильских заложников.
Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Новости мира: Израиль атаковал управляемыми бомбами Дамаск
Читайте также
- Десятки человек погибли при израильском ударе по развязке в секторе Газа
- Лавров заявил, что палестинцы не получат своего государства из-за США