США пока не планируют отправлять военных в сектор Газа – Пентагон

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Соединенные Штаты на данный момент не планируют отправлять своих военнослужащих в сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В настоящий момент нет планов отправлять американских военных в Газу", – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что исходит из известной ему информации.

Ранее СМИ сообщали о том, что администрация американского президента Джо Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.

Также стало известно, что участники переговоров о временном перемирии в секторе Газа – Египет, Катар и США – предложили ввести режим прекращения огня на неделю в обмен на освобождение пожилых израильских заложников.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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