В Каире обсуждается недельное перемирие в Газе в обмен на свободу пожилых заложников – СМИ

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Участники переговоров о временном перемирии в секторе Газа – Египет, Катар и США – предложили ввести режим прекращения огня на неделю в обмен на освобождение пожилых израильских заложников. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник.

По информации издания, сторонники радикального палестинского движения ХАМАС не согласны с таким предложением. Они по-прежнему настаивают на более продолжительном перемирии.

Ожидается, что стороны продолжат консультации по прекращению огня во вторник, 5 марта.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти США, Египта и Катара предоставили Израилю на переговорах, которые прошли в Париже 23 февраля, новый детальный проект по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС. В результате этих переговоров между двумя сторонами был достигнут прогресс.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил надежду на то, что участникам переговоров удастся прийти к окончательному согласию в ближайшее время.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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