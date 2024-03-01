Лавров заявил, что палестинцы не получат своего государства из-за США

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США, взявшие на себя функции "подпольной переговорной работы", ведут к тому, что палестинцы не получат своего государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Будет какое-то красивое объявление, например, что Палестину примут в члены ООН, а на земле все останется точно так же. То есть красивая картинка, а статус-кво не меняется", – цитирует его ТАСС.



Ранее глава российского МИД подчеркивал, что за все время военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных людей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.

По данным некоторых СМИ, стороны переговорного процесса достигнули прогресса по согласованию нового проекта по освобождению заложников, которые находятся в плену у палестинского радикального движения ХАМАС.

По новому плану ХАМАС должен отпустить 40 заложников в обмен на аналогичные действия Израиля с около сотней палестинских заключенных. Также армия Израиля должна будет соблюдать режим прекращения огня в течение 6 недель.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся в октябре 2023 года после запуска тысячи ракет по Израилю со стороны сектора Газа. Армия Израиля, в ответ на это, начала операцию "Железные мечи".

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