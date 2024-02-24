24 февраля, 18:50Политика
Израиль и ХАМАС достигли прогресса на переговорах по освобождению заложников – СМИ
Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit
Власти США, Египта и Катара предоставили Израилю на переговорах, которые прошли в Париже 23 февраля новый детальный проект по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Об этом заявляет портал Axios со ссылкой источники.
В результате этих переговоров между двумя сторонами был достигнут прогресс. По новому предложению, ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня. При этом Израиль, в свою очередь, должен освободить около сотни палестинских заключенных.
По информации источника, США пытается поспособствовать достижению договоренностей до Рамадана, который начинается 11 марта. Если власти Израиля утвердят проект, то в скором времени состоятся консультации, на которых стороны обсудят детали соглашения.
При этом, как сообщает портал, США потребовали от Израиля прекратить нападения на подчиняющихся ХАМАС полицейских в секторе Газа, которые занимаются сопровождением грузовиков с гуманитарной помощью. По мнению Белого дома, это только усугубит гуманитарный кризис в анклаве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что за время израильской операции в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после госпереворота на Украине в 2014 году.
Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что страна будет продолжать войну в секторе Газа до тех пор, пока не достигнет полной победы над ХАМАС.
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