Израиль и ХАМАС достигли прогресса на переговорах по освобождению заложников – СМИ

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Власти США, Египта и Катара предоставили Израилю на переговорах, которые прошли в Париже 23 февраля новый детальный проект по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Об этом заявляет портал Axios со ссылкой источники.

В результате этих переговоров между двумя сторонами был достигнут прогресс. По новому предложению, ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня. При этом Израиль, в свою очередь, должен освободить около сотни палестинских заключенных.

По информации источника, США пытается поспособствовать достижению договоренностей до Рамадана, который начинается 11 марта. Если власти Израиля утвердят проект, то в скором времени состоятся консультации, на которых стороны обсудят детали соглашения.

При этом, как сообщает портал, США потребовали от Израиля прекратить нападения на подчиняющихся ХАМАС полицейских в секторе Газа, которые занимаются сопровождением грузовиков с гуманитарной помощью. По мнению Белого дома, это только усугубит гуманитарный кризис в анклаве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что за время израильской операции в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после госпереворота на Украине в 2014 году.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что страна будет продолжать войну в секторе Газа до тех пор, пока не достигнет полной победы над ХАМАС.



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