В секторе Газа погибло больше гражданских, чем после госпереворота на Украине – Лавров

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За время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За пять месяцев операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине", – приводит ТАСС его слова.

При этом министр подчеркнул, что Россия старается помочь двум сторонам конфликта на Ближнем Востоке установить мир. Лавров уверен, что вопрос должен решаться дипломатическим путем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС. По его словам, об этом неоднократно говорилось мировым лидерам. Он подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.



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