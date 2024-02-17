Израиль будет сражаться до полной победы над ХАМАС – Нетаньяху

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Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, об этом неоднократно говорилось мировым лидерам. С таким заявлением выступил в субботу израильский премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

"Я решительно заявляю мировым лидерам, что Израиль будет сражаться до абсолютной победы, включая боевые действия в Рафахе. Те, кто хочет помешать нам действовать в Рафахе, на самом деле хотят помешать нам выиграть войну", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы. Он также отметил, что военное давление в вопросе освобождения израильских заложников работает, армия не остановится, пока не уничтожит все батальоны ХАМАС.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Израилю вооружение на десятки миллионов долларов, несмотря на официальные требования Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа.

До этого палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах. Отмечалось, что до сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.