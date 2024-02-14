Песков заявил о продолжении контактов с Израилем и Палестиной для освобождения заложников

Фото: 123RF/azarbico

Москва продолжает вести контакты с Израилем и Палестиной для освобождения пленных россиян. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Одной из главных задач, если не главной, является продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, их безопасность была обеспечена", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента, в РФ надеются, что это произойдет. Также Песков призвал все стороны к действиям, которые не приводили бы к жертвам среди мирных граждан.

Ранее пресс-секретарь главы РФ заявил, что в Кремле поддерживают любые действия, направленные на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Он подчеркнул, что такие инициативы должны оказаться конструктивными и нацеленными на комплексное решение проблем в рамках международного права, а также принятых обязательств Совета безопасности ООН.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках. Он отметил, что российский МИД работает и через политическое крыло ХАМАС, и подчеркнул, что в целом "определенные результаты есть".

8 февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников. При этом он подчеркнул, что Москва "никому ничего не навязывает", но столица, по его мнению, удобная площадка для многих вовлеченных в проблемные конфликтные ситуации.

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе