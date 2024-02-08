РФ готова дать площадку для переговоров ХАМАС и Израиля по освобождению заложников – МИД

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Россия готова предоставить площадку для переговоров Израиля и движения ХАМАС по сделке об освобождении заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова.

При этом он подчеркнул, что Москва "никому ничего не навязывает", но столица, по его мнению, удобная площадка для многих вовлеченных в проблемные конфликтные ситуации, в ней себя можно чувствовать комфортно.

По его информации, другие страны обращаются за помощью к России в освобождении их граждан из плена ХАМАС, так как понимают, что у Москвы есть прямые контакты с движением. Богданов подчеркнул, что Москва готова содействовать в данном вопросе. Также в заложниках остаются россияне, уточнил спецпредставитель.

Добавляется, что РФ хотела бы, чтобы Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня, об оказании эффективной гуманитарной помощи населению сектора Газа, чтобы в регионе установился мир и спокойствие. Однако говорить о странах, которые могли бы выступить в качестве гарантов сделки пока, преждевременно, ее условия согласовываются, заявил Богданов.

"Думаю, преждевременно говорить о гарантиях, поскольку мы не знаем, о чем участники этих событий договариваются и договариваются ли вообще, есть сомнения", – объяснил замминистра.

Россия контактирует и с палестинской, и с израильской стороной, сказал Богданов. По его данным, у Москвы есть контакты с Катаром, Египтом, играющим очень важную роль в процессе урегулирования, усилиях по прекращению боевых действий и разрешению гуманитарных проблем, заключил он.

Ранее днем сообщалось, что Израиль выпустил 71 палестинца, арестованного в секторе Газа. Среди них 19 женщин.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".

Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом