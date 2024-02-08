Путин заявил, что после обострения на Ближнем Востоке РФ делает все для помощи заложникам

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Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках. Об этом заявил Владимир Путин.

Глава государства встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой и обсудил содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке.

"Вы знаете, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках", – приводит его слова РИА Новости.

Путин также отметил, что российский МИД работает и через политическое крыло ХАМАС и подчеркнул, что в целом "определенные результаты есть".

По его словам, Москва помогает гражданам разных стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке, но в первую очередь заботится о россиянах. Он уточнил, что помощь РФ "в том числе касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост". Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать эти усилия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников.

29 января Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

1 февраля официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что израильская сторона приняла предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, движение ХАМАС тоже положительно отреагировало на инициативу.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств