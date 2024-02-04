Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время операции в Газе ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС. Оставшиеся продолжают действовать на юге анклава, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.

Вместе с тем он уточнил, что для полного уничтожения ХАМАС, помимо ликвидации батальонов, нужно довести до конца операции по зачистке оставшихся сил боевиков и полностью разрушить подземную инфраструктуру.

Нетаньяху также указал, что Израиль не прекратит войну в анклаве, пока не ликвидирует ХАМАС, вернет всех заложников и не получит гарантий, что Палестина больше не будет представлять угрозу израильской стороне. Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников любой ценой, подчеркнул политик.

Ранее в СМИ писали о готовности турецкой стороны стать мирным гарантом для Палестины за счет политического и военного присутствия в регионе. Анкара намерена инициировать мирную конференцию в секторе Газа, однако западные страны против участия в ней представителей радикального движения ХАМАС, отмечали в прессе.

Также в СМИ появилась информация о том, что боевики ХАМАС еще не одобрили условия сделки с Израилем по освобождению заложников из Газы. Глава политбюро группировки Тахер аль-Ноно рассказал, что текущий этап переговоров пока нулевой.

Между тем Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Согласно соглашению, подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей.

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