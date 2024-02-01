Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу

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Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Соединенных Штатов.

В документе говорится, что "жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев" на Западном берегу достигла "недопустимых масштабов". Она представляет угрозу стабильности на Западном берегу и в секторе Газа, Израиле и в целом на Ближнем Востоке.

"Эти действия представляют необычную и выдающуюся угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", – следует из заявления Байдена.

В связи с положением дел на Западном берегу Иордана американский лидер принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена готовится к потенциальному расширению конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома, власти США в данный момент обсуждают сценарии возможного участия Штатов в новой ближневосточной войне.