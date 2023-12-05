США введут санкции против причастных к насилию над гражданскими на Западном берегу Иордана

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Вашингтон вводит санкционные меры в отношении тех, кто причастен к насилию над мирными жителями на Западном берегу реки Иордан, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдепартамент вводит новую политику визовых ограничений, направленную на лиц, которые, как считается, причастны к подрыву мира, безопасности и стабильности на Западном берегу, в том числе путем совершения актов насилия и других действий, в частности ограничивающих доступ гражданского населения к базовым услугам и предметам первой необходимости", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут настаивать на привлечении к ответственности лиц, проявляющих агрессию к гражданским.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не раз говорили Израилю о необходимости защищать гражданское население в секторе Газа. По его словам, эта задача является одновременно моральной ответственностью и стратегическим императивом. При этом он отметил, что Вашингтон всегда останется близким другом Израиля, а его поддержка "не подлежит обсуждению".

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".



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