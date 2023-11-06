Иордания будет считать объявлением войны выселение палестинцев из Газы

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Любые попытки вытеснить палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан являются "красной линией" для Иордании, сообщает телестанция Al Mamlaka со ссылкой на премьер-министра королевства Бишер аль-Хасауна.

По его словам, правительство страны будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны. Он добавил, что на столе все варианты реагирования в случае эскалации израильской агрессии в Газе.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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