Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч

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Число жертв атаки Израиля в секторе Газа увеличилось до 9 061 человека, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

Среди них 3 760 детей и 2 326 женщин. Еще 32 тысячи человек пострадали.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. В сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч израильских солдат.

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