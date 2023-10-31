Более 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа

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Свыше 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа, отметила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Более 900 (человек в списке. – Прим. ред.), из них более 500 россиян", – цитирует ее ТАСС.

Для размещения граждан РФ, которые включены в список, не предусмотрели никакого отдельного места, рассказала Зарипова. По ее словам, они вынуждены спасаться от бомбардировок, перемещаясь из одного района в секторе Газа в другой, укрываясь в школах и больницах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.

Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. По его мнению, главной должна быть задача остановить кровопролитие, чтобы конфликт не распространился за пределы региона.

31 октября в Москве состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова с израильским послом Александром Бен Цви, в рамках которой российская сторона указала на важность безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ