Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

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Военные Израиля вводят в сектор Газа дополнительные подразделения и продолжают расширять масштабы сухопутной операции в анклаве. Об этом заявил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа", – приводит его слова ТАСС.

Хагари дополнил, что в Газу входят дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения "для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го октября очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.



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