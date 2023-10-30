Белый дом выступил против прекращения огня в Газе

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В Белом доме заявили, что выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как это пойдет на пользу только радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС", – приводит его слова ТАСС.

Кирби отметил, что позиция Белого дома заключается в том, что от прекракращения огня прям сейчас выиграет только ХАМАС, так как Израиль "продолжает проводить операции против его руководства".

Ближневосточный конфликт резко обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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