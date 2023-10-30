Число погибших в Газе увеличилось до 8 306

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Число погибших в секторе Газа с начала очередной эскалации на Ближнем Востоке увеличилось до 8 306. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местный Минздрав.

Отмечается, что среди жертв 3 457 детей.

Кроме того, со стороны Газы пострадали около 19 тысяч человек, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи получили ранения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

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