Переговоры по заложникам в Газе осложнились из-за требования ХАМАС о топливе – СМИ

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Переговоры об освобождении заложников ХАМАС осложнились, потому что палестинское движение потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, при этом отказавшись гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Уточняется, что переговоры зашли в тупик еще до того, как израильская армия 27 октября объявила о расширении операций в Газе. По информации одного из дипломатов, 26 октября переговоры шли хорошо, их участники надеялись договориться в выходные.

Между тем газета Financial Times заявила, что Израиль и ХАМАС продолжают вести непрямые переговоры, посвященные освобождению заложников, но то, что Израиль расширил операции, этот процесс усложнило.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что похищенную ХАМАС 22-летнюю немку Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, обезглавили. По его данным, обнаружен череп девушки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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