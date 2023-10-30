Президент Израиля заявил, что похищенную ХАМАС немку Шани Лук обезглавили

Фото: телеграм-канал SHOT

Похищенную ХАМАС 22-летнюю немку Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, обезглавили. Об этом передает немецкое издание Welt со ссылкой на президента Израиля Ицхака Герцога.

"Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", – отметил он.

По его словам, это является большой трагедией. Также президент Израиля передал свои искренние соболезнования семье Шани Лук.

Кроме того, как утверждает Герцог, примерно 40 тел до сих пор не опознаны. По его словам, увиденное им на границе с сектором Газа "выходит за рамки погрома".

"Мы видели бойню", – заключил он.

История 22-летней гражданки Германии Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах. Женщина узнала дочь по татуировке на ноге.

На ролике полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

После этого Рикарда Лук сообщила, что ее дочь жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.

Шани Лук имеет немецкое и израильское гражданство. Ее мать, католичка, позже перешедшая в иудаизм, эмигрировала в Израиль. Ее отец-еврей – израильтянин.

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