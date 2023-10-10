Мать пропавшей в Израиле немки заявила, что девушка жива и находится в секторе Газа

Фото: телеграм-канал SHOT

Пропавшая гражданка Германии Шани Лук, кадры с которой облетели весь мир, жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Об этом сообщила мать девушки Рикарда Лук.

По ее словам, ее дочери нужна срочная эвакуация. Она призвала сделать все возможное, чтобы вывезти ее из сектора Газа.

"Нам поступила информация, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критической ситуации", – цитирует женщину РИА Новости.

Ранее члены израильской общественной организации ЗАКА, которая осуществляет добровольную спасательную деятельность, нашли по меньшей мере 260 тел в кибуце Реим на юге государства. По их словам, все погибшие находились на музыкальном фестивале под открытым небом в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Выяснилось, что радикалы расстреляли большинство участников мероприятия. Как сообщали в The Washington Post, 22-летнюю Шани Лук, которая была организатором фестиваля, опознала по татуировке на ноге ее мать, гражданка ФРГ Рикарда Лук.

Ролик с девушкой распространился в соцсетях. На нем полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".