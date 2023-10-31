Россия указала послу Израиля на важность безопасной эвакуации граждан РФ из сектора Газа

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Российская сторона указала послу Израиля Александру Бен Цви на важность безопасной эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство рассказало о встрече спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с израильским послом. Дипломаты обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

"Была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников и предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа", – указали в сообщении.

Также Богданов подчеркнул, что должны быть созданы все условия для доставки гуманитарных грузов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу. По его словам, израильская армия расширила свое наземное вторжение. Он считает, что движение ХАМАС будет уничтожено.



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ