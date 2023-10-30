Премьер Израиля сообщил о 33 детях среди заложников ХАМАС

Фото: ТАСС/ЕРА/CLEMENS BILAN

Радикальная палестинская организация ХАМАС удерживает в качестве заложников по меньшей мере 33 ребенка в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников, включая 33 ребенка. Они держат их, терроризируют их, удерживают в заложниках", – рассказал он.

Нетаньяху также указал, что израильская сторона старается оградить мирных жителей Газы от ущерба, но уйти в безопасный район им не дает ХАМАС, угрожая палестинцам оружием.

Согласно последней подтвержденной информации, число заложников в секторе Газа составляет 239 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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