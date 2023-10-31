Нетаньяху заявил о третьей фазе военной операции Израиля в секторе Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первый этап – блокировка – завершен. Второй этап – это обстрел их с воздуха, он продолжается все время. Третий этап – Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа", – сказал он на заседании кабмина.

По словам Нетаньяху, армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

Премьер-министр также подчеркнул, что Израиль продолжает усилия по освобождению заложников, но подчеркнул, что кампания потребует времени.

Нетаньяху считает, что в конечном итоге ХАМАС будет разгромлен, несмотря на то, что армию Израиля ожидают трудности и потери.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го октября очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.



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