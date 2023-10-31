В Армии Израиля заявили, что в Газе удерживают не менее 240 заложников

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Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240, сообщил последние уточненные данные представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы проинформировали семьи 240 похищенных", – передает ТАСС слова Хагари, сказанные в ходе утреннего брифинга.

По его словам, с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 315 военнослужащих Израиля. Он добавил, что в Газе ведутся ожесточенные бои. Военные Израиля сражаются мужественно и доблестно, заявил он.

"Эти боевые действия опасны, они имеют свою цену, они сложны, но необходимы для достижения целей войны", – заключил представитель израильской армии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября текущего года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30 октября очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. По его словам, израильская армия расширила свое наземное вторжение в Газу. Он считает, что ХАМАС будет уничтожен.

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