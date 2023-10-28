Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны

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Израиль начал второй этап войны в секторе Газа и увеличил территорию, где будет проходить наземная операция. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

"Прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", – отметил он, добавив, что решение начать наземную операцию в секторе Газа было принято военным кабинетом единогласно.

Кроме того, Нетаньяху предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа. Он также рассказал, что израильские солдаты после встречи с ним изъявили желание заставить радикальное палестинское движение "заплатить за действия 7 октября".

"Произошло ужасное упущение. Обещаю вам, не останется ни одно камня, который не будет перевернут", – заверил премьер-министр Израиля, подчеркнув, что руководство страны сейчас больше сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа.

При этом Нетаньяху сообщил, что союзники в западных и арабских странах понимают израильские цели войны и желают стране только победы. Несмотря на это премьер-министр Израиля отметил, что Иран финансирует и организует деятельность ХАМАС. Однако он предупредил, что не имеет информации о возможном участии Ирана к планированию атаки палестинского движения на Израиль.

"Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана", – добавил Нетаньяху.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант, в свою очередь, заявил, что для проведения операции в секторе Газа потребуется много времени, терпения и эмоциональной стойкости.

"Эта война не будет короткой", – подчеркнул он во время обращения к нации, выступив после Нетаньяху.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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