Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 7,3 тыс

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Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 7,3 тысячи человек. Пострадавшими оказались около 19 тысяч палестинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

"С 7 октября число жертв израильской агрессии против сектора Газа достигло 7 326, среди них – 3 038 детей, 1 726 женщин и 414 пожилых человек", – уточнило ведомство.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Кроме того, число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, достигло 23.

Армия обороны Израиля ночью осуществила рейд, в ходе которого задействовала танки на севере сектора Газа.

Ранее СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО.

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