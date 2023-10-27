В Иране пригрозили США "пламенем конфликта" при продолжении атак Израиля на Газу

Фото: ТАСС/AP/Mohammed Dahman

Если массовые убийства в Газе не прекратятся, то "пламя конфликта" не пощадит никого. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

С таким заявлением дипломат обратился к государственным деятелям США во время заседания 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

Абдоллахиан сообщил, что Иран также входит в регион Западной Азии и не приветствует распространение войны. Он призвал немедленно прекратить убийства мирного населения, а также остановить насильственное перемещение жителей Палестины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, однако готовы ответить в случае атаки на своих представителей в рамках текущей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС