В ХАМАС заявили о готовности к длительному конфликту с Израилем – МИД Ирана

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что лидеры радикальной группировки ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Абдоллахияна по итогам встречи формата "3+3" на уровне глав МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции.

Иранский министр отметил, что о готовности к долгой борьбе с Тель-Авивом ему заявили глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и лидер группировки "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России) Зияд ан-Нахала. В связи с этим они потребовали прекратить атаки на гражданское население.

Абдоллахиян также сообщил, что попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не допустить принятия в Совете Безопасности ООН резолюции, которая будет противоречить интересам Палестины.

Ранее СМИ сообщали о том, что турецкие власти попросили Исмаила Хания покинуть страну. По данным журналистов, представителей ХАМАС разочаровала такая позиция Анкары по ситуации на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

21 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Он также подчеркнул, что решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

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