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23 октября, 22:02

Политика

Турция попросила руководство ХАМАС покинуть страну – СМИ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Одного из руководителей палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания попросили покинуть Турцию. Об этом пишет Al Monitor.

"Анкара вежливо попросила Ханию и его окружение покинуть Турцию, не желая создавать впечатление, что они защищают ХАМАС", – говорится в статье.

В материале отмечается, что представителей ХАМАС разочаровала такая позиция Анкары по ситуации на Ближнем Востоке. Они надеялись, что власти Турции займут твердую позицию по данному вопросу и окажут давление на Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

21 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Он также подчеркнул, что решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Турция, как указал президент, продолжит борьбу на международном уровне за устойчивый мир в регионе.

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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