Эрдоган обсудил с лидером ХАМАС вопрос гуманитарной помощи палестинцам

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Турецкий президент Тайип Эрдоган обсудил с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией оказание гуманитарной помощи палестинцам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию президента Турции.

Там указано, что во время встречи обсуждалась ситуация в секторе Газа и последние события. Эрдоган сказал, что Турция прилагает все усилия, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу. Также он заявил, что при необходимости раненые жители могут лечиться в Турции.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Турция, как указал президент, продолжит борьбу на международном уровне за устойчивый мир в регионе.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия еврейского государства ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадали 4,5 тысячи человек.

Также 20 граждан РФ, которые имели гражданство Израиля, погибли.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС