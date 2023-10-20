Число погибших после обострения конфликта на Ближнем Востоке россиян возросло до 20

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Число россиян, погибших в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, возросло до 20 человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в Израиле Анатолия Викторова.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля", – уточнил он.

Дипломат добавил, что в настоящее время пропавшими без вести числятся семь граждан РФ. Кроме того, известно о двух россиянах, которые остаются в заложниках в секторе Газа. Посол рассказал, что российская сторона устанавливает контакты с палестинским движением ХАМАС, чтобы договориться об их вызволении.

При этом Викторов не исключил, что пострадавших и жертв может быть больше, поскольку точных данных нет даже у израильской стороны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи человек. В результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Около 1 тысячи россиян, включая граждан стран СНГ и членов их семей, подали заявки на эвакуацию из зоны конфликта на Ближнем Востоке.



Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс