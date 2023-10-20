Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс

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Число погибших в секторе Газа превысило 4 тысячи c очередной эскалации на Ближнем Востоке 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

Отмечается, что в результате обстрелов не менее семи медучреждений в Газе выведены из строя и не могут оказывать помощь местному населению.

Ранее представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра сообщил, что работу 14 медицинских центров по оказанию первичной помощи в секторе Газа приостановили из-за нехватки топлива и перебоев в подаче электроэнергии. Он отмечал 19 октября, что четыре больницы прекратили свою работу из-за прямых попаданий. Кроме того, в них нет запасов медикаментов и топлива.

В среду, 18 октября, аль-Кудра сказал, что возможности для лечения раненых в секторе Газа закончатся через несколько часов. Он подчеркнул, что большое количество людей все еще ожидают операций, которые приходится проводить на земле и в коридорах, причем некоторые из них – без применения анестезии.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

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