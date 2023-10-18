Минздрав заявил, что возможности для лечения раненых в Газе скоро закончатся

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Возможности для лечения раненых в секторе Газа закончатся через несколько часов. Об этом заявил представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудра.

"Поток жертв превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи... Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что большое количество людей все еще ожидает операций, которые приходится проводить на земле и в коридорах, причем некоторые из них – без применения анестезии.

Ранее сообщалось, что запасы топлива в больницах сектора Газа иссякнут в течение суток.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был совершен удар. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль. Расследование же еврейской страны показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 человек, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

С начала эскалации со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.



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