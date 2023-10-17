Число погибших с начала эскалации жителей Палестины превысило 3 тысячи

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С начала эскалации палестино-израильского конфликта более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил Минздрав Палестины, сообщило РИА Новости.

Также около 3 тысяч человек погибли только в районе Газы. Еще 61 человек погиб и более 1 250 пострадали из-за действий израильских военных на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, по сообщению армии обороны Израиля, число погибших во время эскалации израильских военных достигло 302. Ранее сообщалось о 291 погибшем военном.

Ранее общее число палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля, с 7 октября составляло 2 837 человек, а еще порядка 10 тысяч получили ранения.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Накануне Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа на пять часов с 09:00. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

По данным Минздрава Израиля, как минимум 1 400 израильтян погибли в ходе эскалации конфликта, а ранения зафиксировали у 4 229 граждан.

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