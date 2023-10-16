Число жертв израильских атак в Газе возросло до 2 837, заявили в Палестине

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Количество палестинцев, погибших из-за боевых действий Израиля с 7 октября, выросло до 2 837 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Палестины.

"Число убитых при бомбардировках и обстрелах израильских сил сектора Газа увеличилось до 2 778, около 10 тысяч человек получили ранения", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве заявили, что с 7 октября на западном берегу Иордана погибли 59 человек, а более 1 250 получили ранения.

При этом генеральный комиссар ООН Филиппе Лаззарини рассказал, что число погибших сотрудников агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа возросло до 14 человек. Как сказано в его заявлении на сайте организации, многие из 13 тысяч сотрудников организации в Газе вынужденно уехали из своих домов.

Лаззарини также добавил, что не менее 400 тысяч перемещенных жителей расположились на данный момент в школах и зданиях БАПОР, а ситуация "приближается к гуманитарной катастрофе". По его словам, нанесение ударов по гражданским объектам в жилых районах не поможет достичь мира и стабильности в секторе Газа.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала несоразмерные удары Израиля по Газе с мая 2021 года по август 2023 года военным преступлением. Кроме того, запрет на ввоз гуманитарной помощи в виде продовольствия и медпомощи в сектор Газа также нарушает международное право, говорится в докладе.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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