Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа

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Гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля для юга сектора Газа начнется в 09:00 и продлится пять часов, сообщает РИА Новости.

В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гуманитарную помощь.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, а также гуманитарным работникам в секторе Газа.

До этого министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщила, что все главные больницы в секторе Газа полностью или частично разрушены из-за боевых действий со стороны Израиля за последнюю неделю.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, когда сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. В ответ на это израильская армия (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС в Газе.

Согласно последним данным СМИ, в Израиле в ходе эскалации конфликта погибли минимум 1,4 тысячи человек. При этом ранения зафиксировали по меньшей мере у 3,5 тысячи человек.

По информации Минздрава Палестины, из-за израильских ударов по сектору Газа погибли 2 726 палестинцев.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа