Детский фонд ООН призывает ХАМАС освободить детей, удерживаемых в заложниках

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Детский фонд ООН призывает к немедленному освобождению израильских детей, похищенных ХАМАС. Об этом заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава ЮНИСЕФ призвала немедленно и безопасно освободить детей, похищенных ХАМАС в прошлую субботу 7 октября, когда случилась эскалация конфликта между Израилем и Палестиной.

"Прошла неделя с момента убийства и похищения израильских детей. Похищение детей является грубым нарушением их прав. ЮНИСЕФ глубоко обеспокоен их благополучием. Мы повторяем наш призыв к их немедленному и безопасному освобождению и возвращению к своим близким", – говорится в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.