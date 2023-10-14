14 октября, 15:40В мире
Движение ХАМАС призвало мусульманские страны помочь больницам в секторе Газа
Фото: ТАСС/Саша Савельева
Палестинское движение ХАМАС призвало мусульманские страны оказать помощь больницам, работающим в секторе Газа, и открыть новые полевые госпитали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.
Организация ХАМАС призвала срочно открыть полевые госпитали и направить в сектор Газа медикаменты и оборудование для оказания чрезвычайной помощи.
"Мы настоятельно призываем все гуманитарные, медицинские учреждения и организации по оказанию чрезвычайной помощи, государства и правительства арабского и исламского мира серьезно и быстро вмешаться", – говорится в заявлении.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции Потоп Аль-Аксы. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.
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