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14 октября, 15:40

В мире

Движение ХАМАС призвало мусульманские страны помочь больницам в секторе Газа

Фото: ТАСС/Саша Савельева

Палестинское движение ХАМАС призвало мусульманские страны оказать помощь больницам, работающим в секторе Газа, и открыть новые полевые госпитали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

Организация ХАМАС призвала срочно открыть полевые госпитали и направить в сектор Газа медикаменты и оборудование для оказания чрезвычайной помощи.

"Мы настоятельно призываем все гуманитарные, медицинские учреждения и организации по оказанию чрезвычайной помощи, государства и правительства арабского и исламского мира серьезно и быстро вмешаться", – говорится в заявлении.

Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции Потоп Аль-Аксы. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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