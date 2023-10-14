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Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, возросло до 16, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в стране Марина Рязанова.

Восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД РФ в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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