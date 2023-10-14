Армия Израиля сообщила об убийстве командира роты спецназа ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве командира роты элитного палестинского подразделения ХАМАС Нухба Али Кади, руководившего операцией в общинах вблизи сектора Газа. Об этом говорится в телеграм-канале армии.

"Самолет ЦАХАЛ уничтожил Али Кади, командира роты спецназа ХАМАС Нухба, который руководил террористической атакой в израильских общинах вблизи сектора Газа", – уточняется в сообщении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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