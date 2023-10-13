В Мюнхене призвали евреев не носить религиозные символы

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Еврейская община в немецком Мюнхене рекомендовала проживающим на территории города иудеям не носить религиозные символы и избегать палестинских демонстраций. Об этом сообщает Bild со ссылкой на выпущенное общиной заявление.

"Будьте внимательны, ведите себя неприметно, избегайте пропалестинских демонстраций и открытого ношения израильских и еврейских символов", – следует из рассылки.

До этого палестинская радикальная группировка призвала сторонников по всему миру организовать протестные шествия в пятницу, 13 октября. В ответ на это в МИД ФРГ заявили, что будут депортировать участников акций, которые не имеют немецкого гражданства.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,7 тысячи человек.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.



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