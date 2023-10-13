Минздрав сектора Газа сообщил об эвакуации детской больницы после обстрела

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Минздрав сектора Газа сообщил о проведении эвакуации детской больницы "Ад-Дурра" на востоке анклава после обстрела фосфорными снарядами. Об этом указывается на странице ведомства в соцсетях.

До этого МИД Палестины обвинил Вооруженные силы Израиля в использовании запрещенных боеприпасов с содержанием белого фосфора.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Владимир Путин заявил, что для решения конфликта на Ближнем Востоке нужна реализация решений СБ ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Президент РФ обратил внимание, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта и никогда не учитывал интересы палестинского народа.

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву