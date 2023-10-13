В МИД РФ заявили об отсутствии данных о гибели россиян среди заложников в секторе Газа

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Российская сторона не располагает данными о погибших среди пленных граждан РФ в секторе Газа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Пока нет", – приводит его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

При этом, по словам дипломата, российские власти поддерживают контакты по этому вопросу.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.



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