Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке

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Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой в результате обострения конфликта с Палестиной, однако их сторона отвечает тоже достаточно жестокими и масштабными методами. Об этом сообщил Владимир Путин на саммите СНГ.

"Израиль столкнулся с такой атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами", – отметил он.

При этом президент России призвал обе стороны конфликта подумать о гражданском населении. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия может помочь урегулировать ситуацию вокруг Израиля и ее никто не заподозрит в попытках "подыгрывать" кому-то.

Кроме того, Владимир Путин считает, что осуществление против сектора Газа мер военного и невоенного характера наподобие "блокады Ленинграда" является неприемлемым. По его словам, не все в секторе Газа поддерживают ХАМАС.

"А страдать должны все подряд? Включая женщин и детей? Ну, конечно, с этим вряд ли кто согласится", – добавил он.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант, обратившись к гражданскому населению Газы, призвал его в срочном порядке эвакуироваться на юг сектора. По его словам, подобные действия позволят провести размежевку гражданского населения и боевиков палестинской радикальной группы ХАМАС.

До этого Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – более 1,7 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

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